Bruciata un'altra auto nel Serinese, raid doloso

Brucia un’altra vettura nel Serinese nel giro di pochi giorni. Durante la notte i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Palmiero Iannelli per il rogo che ha interessato un'autovettura in sosta. Il proprietario accortosi delle fiamme ha provato a spegnerle. Nel giro di pochi minuti è piombata sul posto una squadra dei caschi rossi che ha anche messo in sicurezza l'area interessata dalle fiamme.

Non si sono registrati ulteriori danni. Intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra per i rilievi di propria competenza. Si segue principalmente la pista dolosa. Così come accaduto qualche giorno fa a pochi chilometri a Santa Lucia di Serino, dove è andata a fuoco la vettura di una donna.