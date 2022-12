Cade in una vasca per l'acqua piovana, cane salvato in extremis

Cade in una vasca profonda sei metri per la raccolta di acqua, cane salvato in extremis dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino.

Una squadra dei caschi rossi è intervenuta nel territorio del comune di Marzano di Nola, in via Pasquale Nappi, per il salvataggio del cane precipitato all’interno della struttura.

L’animale, un meticcio, è stato recuperato con tecniche S.A.F (speleo-alpino-fluviali) e riconsegnato al legittimo proprietario, per la gioia di entrambi. Il cane fortunatamente non ha riportato conseguenze.