Avellino: cambio al vertice dei carabinieri, si insedia il colonnello Albanese

Ultimo giorno in Irpinia per il colonnello Luigi Bramati. Questa mattina, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Bramati, in occasione del suo trasferimento ad altro reparto, ha salutato i rappresentanti degli organi d’informazione e ha presentato il colonello Domenico Albanese che da domani sarà il nuovo vomandante provinciale dell'Arma.

Albanese, 45enne calabrese di origini lucane, ha intrapreso la carriera militare nel 1993, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e successivamente i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Sposato e padre di tre figli, è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza. Da giovane tenente ha svolto servizio alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, quale comandante di Plotone e di Compagnia e, a seguire, per tre anni ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma-Piazza Dante.

Nei gradi successivi ha retto il comando delle Compagnie di Taormina e Roma-Casilina, prima di approdare al Comando Generale dove per 6 anni ha svolto delicati incarichi presso gli Uffici Operazioni e Legislazione. Nel 2020 ha assunto il Comando del Gruppo di Milano. Ha di recente frequentato il corso di Alta Formazione alla Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia del Ministero dell’Interno. Nel corso dell’incontro di questa mattina, il colonnello Albanese ha sottolineato il fondamentale ruolo rivestito dai Carabinieri nei rapporti quotidiani con la cittadinanza, chiamati ad operare al servizio dei cittadini anche con lo scopo di fornire rassicurazione sociale, evidenziando con particolare enfasi la “missione” dell’Arma, che è quella di proteggere, aiutare, sostenere i cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.