Coltivava cannabis, 20enne bloccato in flagrante

Coltivava cannabis in un terreno, un giovane della Valle Caudina è stato sorpreso dai carabinieri. Un'operazione ha consentito di interrompere la coltivazione di cannabis indica organizzata in un terreno di Cervinara da un ventenne del posto, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

I Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di mirati servizi, hanno sorpreso il giovane mentre era intento a coltivare alcune piante dell’inconfondibile vegetale, recanti infiorescenze già idonee alla produzione di marijuana. Tale coltivazione è stata effettuata all’interno di un fondo privato di cui il giovane ne aveva la disponibilità. Le piante di cannabis (per un peso complessivo di circa 5 chili) sono state sottoposte a sequestro.