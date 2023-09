Si rovescia carico di pomodori sull'Ofantina, fila di auto per recuperare il carico

Fossero stati meloni la scena avrebbe ricordato la celebre canzone di Tony Tammaro, invece si tratta di pomodori. L'episodio che ricorda il divertissement dell'ironico cantante partenopeo si è verificato sull'Ofantina bis nei pressi dello svincolo per Lioni.

Qui un carico di pomodori caduto da un camion si è completamente riversato sulla carreggiata. Nessun vantaggio per gli automobilisti che transitavano, anzi, alcune delle auto che seguivano l'autorasportatore e quelle sulla corsia opposta che percorrevano l'Ofantina bis sono state pure danneggiate dalle cassette cascate dal mezzo.

In attesa dell'arrivo dei soccorsi stradali ci sono però stati alcuni automobilisti che si sono messi in fila e si sono affrettati a recuperare i frutti caduti a terra. Si spera per riconsegnarli al povero trasportatore.