Casa invasa dal fumo del rogo di un'auto nel vicoletto: anziani in salvo

Va a fuoco un’auto nel vicoletto, il fumo invade la casa di una coppia di anziani.

I due coniugi ottantenni sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco di Avellino. I caschi rossi sono intervenuti nel comune di Pratola Serra, in via Area Vecchia, nel centro storico del paese, per l’incendio che ha interessato un'autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo sono state spente evitando che si propagassero alle vicine abitazioni, che hanno subito danni alle facciate.

I due anziani, nella cui abitazione l’aria era diventata irrespirabile, sono stati portati all’esterno in un luogo sicuro. Sul posto i carabinieri della Stazione di Chianche che hanno effettuato i rilievi di propria competenza.