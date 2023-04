«Riscopriamo Avellino», presentati i percorsi turistici

Laura Nargi, vicesindaco con delega al turismo, presenta la seconda edizione di “RiscopriAmo Avellino”, il tour turistico culturale che toccherà i beni storici e architettonici del centro storico, e conferma la pedonalizzazione, dal 1° giugno al 30 settembre, del cuore antico della città.

«Avellino vive il suo rinascimento turistico». Il primo percorso parte dalla Chiesa Cattedrale e toccherà piazza Duomo, la Cripta romanica, la Confraternita dell’Immacolata, la Chiesa di San Biagio, i Cunicoli longobardi, per terminare alla Fontana di Bellerofonte. Il secondo ripercorrerà l’epopea dei Caracciolo, partendo da piazza Amendola proseguirà attraverso i cunicoli longobardi, il Castello longobardo, la Casina del Principe e il suo ipogeo lungo Corso Umberto I.

I turisti seguiranno anche le orme del Carluccio, il principe Carlo II d’Asburgo, fino al Museo civico di Villa Amendola dove è custodita la statua di bronzo originale del “Reuccio” e si inabisseranno nelle grotte settecentesche per poi riemergere nell’orto botanico. Il quarto tour sarà dedicato all’Avellino sotterranea, un percorso tra camminamenti, cunicoli, cripte ed ipogei che si estendono nelle viscere del centro storico. La partenza è fissata dalla Cripta romanica di via Sette dolori collegata alla Chiesa cattedrale di Avellino per proseguire alla Cripta di San Biagio in piazza Duomo. Obiettivo, aggiunge Nargi, «replicare il successo dello scorso anno, rendendo la città attrattiva e accessibile oltre i confini cittadini». Chi vorrà fruire dei percorsi, a partire dal 1° maggio, potrà avvalersi di audioguide e testo-guide gratuite scaricabili attraverso un apposito Qr code. Mentre, per chi volesse prenotare le visite con guide abilitate e professionali, sarà disponibile un sistema di booking realizzato dalla start up irpina “Tela”.