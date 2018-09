Giovedì 20 Settembre 2018, 00:49

Finisce 1-0 per il Nola il derby di Coppa Italia di serie D, competizione dalla quale l'Avellino esce subito perché sconfitto in casa dai vesuviani. Per il Nola la rete al 37esimo del primo tempo di Esposito.Al Partenio-Lombardi per l'esordio assoluto dei biancoverdi oltre 2500 tifosi che hanno comunque applaudito la squadra. Mister Graziani, dopo l'esordio in campionato, ha deciso per un corposo turnover.