Coppia di pusher arrestata mentre cede dosi di cocaina

Coppia di pushee arrestata ad Ariano Irpino dalla polizia. In manette un 46enne e la compagna 44enne. Gli agenti del locale commissariato, a seguito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, che avevano assunto informazioni in merito, hanno bloccato in flagrante il 46enne di Montecalvo Irpino e la compagna 44enne di Benevento mentre cedevano dosi di cocaina a un giovane di 24 anni. Subito dopo lo scambio i tre venivano inseguiti e bloccati dagli agenti.

La donna, nella circostanza, ha tentato di disfarsi di altra sostanza stupefacente occultata in un portapillole nascosto nel reggiseno, gettandolo in una scarpata adiacente la carreggiata.

Tale manovra non è passata inosservata ai poliziotti che hanno proceduto al recupero della sostanza, consistente in ulteriori 7 dosi di cocaina.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di recuperare altra sostanza psicotropa, consistente in 10 dosi di cocaina preconfezionate ed una di maggior peso, ancora da frazionare. Complessivamente sono stati sequestrati circa 15 grammi di cocaina oltre alla somma in contanti di 140 euro, presumibile provento dell’attività illecita di spaccio.