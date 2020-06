L'Irpinia e la Campania ieri non hanno avuto nessun nuovo positivo su 2.485 test analizzati. Un risultato atteso da tempo. Per la provincia di Avellino è il terzo giorno consecutivo con zero contagi. Sono i 289 tamponi processati ieri dal Moscati, dall'istituto di ricerca Biogem, dal San Pio di Benevento e dal Cotugno di Napoli.

Ma la comunità di Ariano Irpino è costretta a registrare la scomparsa di una donna di 83 anni. L'anziana era ricoverata dalla fine di aprile all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Oltre ad essere affetta da Covid-19, combatteva con altre patologie. La donna, una insegnante in pensione particolarmente stimata sul Tricolle, era stata ospite del centro Minerva poi il trasferimento temporaneo al Frangipane e quello successivo nel nosocomio foggiano dove è spirata. Oggi i funerali ad Ariano Irpino che conta così 27 decessi di persone con Coronavirus, 57 il totale provinciale.

LEGGI ANCHE Coronavirus, diretta: oltre 6 milioni di casi nel mondo. Il Brasile terzo per numero di morti, superata l'Italia

Sul fronte della prevenzione, il sindaco di Forino Antonio Olivieri esalta la disponibilità dei propri concittadini che hanno deciso di sottoporsi al test sierologico promosso dal Ministero della Salute. «Sono 41 i cittadini forinesi dice Olivieri - che hanno aderito all'indagine siero-prevalenza sull'infezione da Coronavirus promossa da Ministero della Salute e Istat in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Forino ha risposto in maniera più che soddisfacente e risulta il Comune con una delle percentuali più alte di adesioni. Ringrazio quanti hanno partecipato. Il loro senso civico sarà fondamentale per la buona riuscita della iniziativa che mira a stimare la diffusione dell'infezione in una comunità e ad indirizzare politiche di contenimento e di contrasto all'epidemia. Dall'indagine sarà pure possibile individuare in quanti soggetti si sono sviluppati gli anticorpi contro il virus Sars-CoV-2. Ringrazio tutti i volontari della Croce Rossa Italiana e il loro presidente Aurelio Mazzocca. L'esito del risultato sarà ora comunicato a ciascun partecipante entro 15 giorni dal test. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell'indagine»

Il report provinciale evidenzia, dunque, 604 contagi complessivi (tra cui i 60 individuati sul Tricolle grazie allo screening sierologico sulla popolazione realizzato dalla Regione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno), compresi 57 decessi e 399 guariti. Ad Ariano Irpino sono 284 i positivi, con ventisette vittime (nel report anche un anziano originario di Greci). Avellino è a trentaquattro contagi (un decesso). Solofra a ventotto. Quota venti (due decessi) per Mercogliano. Quindici a Mirabella Eclano (un decesso). Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Cervinara. Dodici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Dieci anche per Gesualdo (due decessi). Sette a Villanova del Battista (tre decessi), Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi), Vallesaccarda e Montecalvo Irpino. Cinque per Lacedonia, Chiusano San Domenico e Bagnoli Irpino (ma uno vive a Napoli) e Monteforte Irpino. Sono quattro a Fontanarosa (un decesso), Vallata, Bonito (due i decessi), Avella, San Martino Valle Caudina e Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino). Quattro anche i contagiati per Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito) e Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino). Tre per Taurasi, Montoro, Rotondi e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due per San Sossio Baronia, Santo Stefano del Sole, Zungoli, Teora, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi, Pratola Serra, Castelfranci e Taurasi (un decesso). Uno per Contrada, Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Lapio, Torre le Nocelle, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino), Paternopoli, Frigento, Montaguto, San Potito Ultra e Prata Principato Ultra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA