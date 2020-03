Sale ancora il numero delle vittime in provincia di Avellino contagiate dal Covid-19. Questa mattina è spirato don Antonio Di Stasio, sacerdote di Ariano Irpino, che era ricoverato presso l'ospedale Moscati di Avellino. Ieri pomeriggio, invece, è deceduta una donna di 80 anni di Villanova del Battista. Era stata trasferita dal Frangipane di Ariano Irpino all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. L'Irpinia conta ora 7 decessi e 99 contagiati dal Coronavirus. La città di Ariano Irpino sta pagando il prezzo più caro.

A dare la notizia del decesso del sacerdote è stato il vescovo della Diocesi di Ariano-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo: «Con il cuore ferito, mesto e sanguinante per le sofferenze del momento avverto il bisogno di unirci tutti in preghiera per la morte del nostro amato sacerdote, don Antonio Di Stasio, che oggi è venuto a mancare a causa di questo terribile male. Lo affido nella preghiera alla Madonna di Fatima, da lui tanto amata nei lunghi anni di ministero tra la nostra gente nella città di Ariano. Con le parole della fede non chiediamo al Signore di fare la nostra volontà. Chiediamogli la grazia di essere umili e disponibili a compiere la sua», conclude il vescovo.

Proprio Ariano Irpino è tra le città che sono state bloccate completamente da Vincenzo De Luca perché considerata focolaio di infezione.

