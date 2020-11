Cinque morti in meno di 24 ore in Irpinia a causa del Coronavirus. Sono deceduti al Covid Hospital del “Moscati” del capoluogo irpino, un 75enne di Avellino, una 82enne di Lioni e un 85enne di Acerra. All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, invece, sono morti un 67enne di Napoli e un 85enne di Afragola, entrambi affetti da patologie pregresse. La strage di anziani alle prese con il Covid-19 non si arresta in provincia di Avellino. Ormai quasi quotidianamente si registrano vittime.

