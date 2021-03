Covid ad Avellino, vaccini per i docenti anche al Campo Coni

Il personale scolastico sarà vaccinato, da oggi, anche nella tensostruttura del campo Coni di Avellino. Dunque, dopo le proteste dei giorni scorsi, l'Asl sblocca la procedura per consentire la somministrazione del vaccino anticovid a insegnanti e collaboratori delle scuole anche in sedi diverse da quelle di Ariano o Sant'Angelo dei Lombardi.

Nessuna comunicazione, in questo senso, è però arrivata dall'ente di via Degli Imbimbo, ma nelle ultime 48 ore sono stati recapitati i primi sms a docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliare (Ata) che indicavano come punto vaccinale quello del capoluogo. Intanto, la platea si amplia con la Regione che concede il via alle adesioni del personale delle Università e delle forze dell'ordine. Grazie alla collaborazione con prefettura, comandi provinciali, polizia municipale e atenei è possibile aderire iscrivendosi sulla piattaforma regionale.

Da una protesta placata a una che monta. È il caso degli assistenti degli studi dentistici e veterinari che non rientrano nelle liste dell'Asl di Avellino. Il presidente nazionale della Commissione albo odontoiatri (Cao), l'irpino Raffaele Iandolo, spiega: «C'è una disposizione regionale che prevede la vaccinazione anticovid anche per gli operatori non medici che lavorano negli studi dei dentisti e dei veterinari. Da parte nostra, abbiamo fornito un elenco, dal quale però l'Asl di Avellino ha depennato il personale di studio motivando la scelta con la mancata iscrizione all'Albo professionale dei nostri collaboratori». Circostanza che si sta verificando solo in provincia di Avellino: «Le altre Asl campane sostiene Iandolo stanno provvedendo a immunizzare anche gli operatori non medici di dentisti e veterinari. Ho scritto informa il presidente Cao alla manager dell'Asl Maria Morgante, ma non ancora ho ricevuto risposte». E monta la protesta: «Gli assistenti si stanno mobilitando e hanno ragione a farlo. Senza il loro sostegno e senza la loro vaccinazione si corre il rischio fermare la nostra attività».

Tornando ai punti vaccinali, da oggi sarà attivo anche quello di Flumeri presso l'ex Eca di via Olivieri, dove saranno convocati, nell'ordine, gli ultraottantenni di San Sossio Baronia, Villanova del Battista, Zungoli e, appunto, Flumeri. Lunedì prossimo tocca a Mugnano del Cardinale (presso la sede del Piano di zona), Atripalda in via Rapolla, Montoro (ex Forum Giovani in località Misciano) e Montefalcione (palestra comunale di via Aldo Moro). Ieri, invece, è stata la prima volta di Mercogliano (presso la piscina comunale di Piazza Attanasio) e Moschiano (via Umberto Nobile). Adesso manca all'appello solo uno dei 22 centri vaccinali, il secondo di Ariano Irpino (presso il palazzetto dello sport).



Ieri, sono state somministrate 1518 dosi: 198 presso il centro vaccinale di Avellino, 102 a Mirabella Eclano, 108 ciascuno a Grottaminarda, Vallata e Moschiano, 101 presso a Mercogliano, 641 ad Ariano Irpino (seconde dosi personale sanitario), 122 a Sant'Angelo dei Lombardi (seconde dosi personale sanitario) e 30 nelle case di riposo. Hanno terminato le liste e sono in attesa di nuove eventuali prenotazioni i centri di Altavilla Irpina, Bisaccia, Cervinara, Lioni, Montemarano, Montella e Solofra. Il portale informatico della Regione Campania è ancora in funzione, chi non l'avesse fatto può ancora registrarsi inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria: sarà poi ricontattato dal servizio Recall dell'Asl di Avellino con un sms che indicherà, la data, l'orario e la sede dove recarsi per fare l'iniezione. A questa seconda fase, tra over 80 e personale scolastico (i cui elenchi sono stati forniti dai dirigenti scolastici), hanno aderito 33mila e 38 irpini. Dei quali, 10mila 324 personale scolastico (docente e non docente) e 22mila 714 cittadini con più di 80 anni (di questi 3mila 455 solo nel capoluogo).

