Don Patriciello in visita alla casa di san Giuseppe Moscati

Nella casa di San Giuseppe Moscati a Santa Lucia di Serino è arrivato il parroco coraggioso di Caivano, don Maurizio Patriciello.

Il sacerdote che nella vita civile è stato un paramedico è molto legato al medico Santo e anche per devozione ha deciso di visitare i luoghi dell’infanzia di San Giuseppe Moscati. Dalla casa, al roseto, alla chiesa un tour quindi per Santa Lucia di Serino, piccolo borgo irpino.



Altra particolarità è che questi luoghi di San Giuseppe Moscati sono stati raccontati da don Maurizio Patriciello per lo speciale «A Sua Immagine».

Il programma di approfondimento religioso di Rai cultura, che sarà trasmesso il prossimo 30 settembre su Rai1 alle 16.30.

Ad accogliere don Maurizio a Santa Lucia di Serino c’era il sindaco Ottaviano Vistocco ma anche il parroco don Emmanuele Roca con i volontari di casa Moscati. «Per il nostro territorio è stato emozionante ed anche un momento di orgoglio -dichiara il sindaco Ottaviano Vistocco- poter accogliere don Maurizio. Un sacerdote e uomo che riteniamo eroe dei nostri giorni. Impegnato per difendere la giustizia e i giovani. Ma anche impegnato a fare emergere persone che si trovano in condizioni di disagio sociale e criminale. Un parroco coraggioso, a nostro parere, che con la forza della Fede lotta ogni giorno mettendo a rischio la sua vita per la giustizia e per i giovani. La comunità di Santa Lucia di Serino ti ringrazia -conclude il sindaco Ottaviano Vistocco- per questa tua straordinaria missione. Un grazie anche alle forze dell’Ordine che si occupano della sicurezza di don Maurizio».

Nel tour all’interno del piccolo borgo irpino, don Maurizio è stato accompagnato da don Emmanuele e dai volontari che hanno mostrato i luoghi di Santa Lucia di Serino a cui San Giuseppe Moscati era legato.