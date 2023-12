Avellino: donna travolta da auto finisce in ospedale

Una donna è stata investita ad Avellino in via Salvatore Pescatori. L'incidente è avvenuto nei pressi della rotonda, non lontano dal campo Coni. La donna è stata soccorsa e trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Moscati per le cure del caso e per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.

Da ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. Il traffico, già particolarmente caotico in zona, è andato in tilt fino a quando non sono state completate tutte le operazioni di soccorso.