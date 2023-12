Choc in carcere, detenuto 31enne trovato morto

Tragica vigilia di Natale nel carcere di Avellino. In mattina è deceduto un giovane detenuto italiano di 31 anni. La morte sarebbe dovuta a cause naturali. Questa l'ipotesi principale, anche se non sono ancora da escludere altre piste.

È stato attivato subito il protocollo previsto in casi analoghi con le comunicazioni di rito alle varie autorità competenti per i provvedimenti consequenziali. Uno choc per gli altri detenuti, anche in considerazione della giovane età del deceduto. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Il cuore del ragazzo aveva già cessato di battere.