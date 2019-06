Lunedì 10 Giugno 2019, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Roma, l'Irpinia si prepara all'Abellinum Pride. Sabato la manifestazione organizzata dall’associazione "Apple Pie: l’amore merita LGBT+" che giovedì presenterà in conferenza stampa l'iniziativa. A distanza di dodici mesi dal corteo contro l’omobitransfobia che lo scorso anno ha portato in strada circa mille persone, quest’anno l’associazione ha promosso un pride provinciale che accoglierà persone provenienti da tutta la regione. Le due madrine d’eccezione saranno Eva Grimaldi e Imma Battaglia, unite civilmente lo scorso 19 maggio. Intanto, al pride di Roma ha spopolato il santino, realizzato dall'irpino Massimo Saveriano in 10mila copie, con l'effigie della Madonna che schiaccia la testa a Salvini.