«Oltre è l’evento che si colloca nell’ambito del “Festival Campania Architettura 2023 – Territori Plurali”, assume il carattere di un laboratorio itinerante coinvolgendo architetti, ricercatori e artisti che, per una settimana, cercheranno di esplorare e interpretare questo territorio», dice il presidente degli architetti Erminio Petecca.

Riflettori su Atripalda, il Comune della Valle del Sabato che, su impulso del sindaco Paolo Spagnuolo, diventa il motore del rilancio culturale dell’intera provincia. Parte oggi, infatti, la rassegna “Oltre. Laboratorio Nomade per lo Studio dei Territorio Irpino”.

Alle 16, alla Chiesa di San Nicola di Tolentino, convegno su “Abellinum, raccontare la storia”, con gli interventi si Lello Barbarisi, assessore comunale alla Cultura, Flavio Petroccione, direttore del Museo della Dogana dei Grani, Alfonso Santoriello, Daniela Musumeci, Laura De Girolamo, Lorenzo Redaelli, dell’Università degli Studi di Salerno, moderati da Alessandro Di Blasi. Abellinum, come è noto, fu fondata dagli Hirpini in epoca preistorica e fu assoggettata all’Impero Romano. Per la comunità irpina è una luce sulla storia e sulla spiritualità. Oltre ai resti della città antica, tra cui l’Anfiteatro, Abellinum è stato il luogo di insediamento delle prime comunità cristiane, martirizzate per la loro fede. A testimonianza di ciò, lo Speculum Martyrum, con le sue preziose testimonianze. Domani, si parlerà di “Atripalda, tra preesistenze e trasformazioni”.

Alle 15, il laboratorio, con la visita guidata ad Abellinum, a cura del gruppo Archeologico La Civita, con la partecipazione di Paolo Preziuso, Giuseppe De Masi e Raffaele Ilardi. Alle 16, conferenza su “Recupero e riuso dei centri storici in Irpinia”, con gli interventi di Pierfrancesco Fiore, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno, Francesca Talevi architetto, che relazionerà su “Historic waste landscapes. Possibili strategie di intervento per la città storica contemporanea”e Martino Del Mastro, restauratore, che parlerà de “La chiesa collegiata di San Marciano Vescovo in Taurasi: dal Medioevo al ‘900”. Modera Alessandro Di Blasi.

Seguirà, alle 18, il laboratorio “La città inventata. Laika+ Lupus in Fabula”. Giovedì 5, forum su “Atripalda, città bene comune”.

Alle 15, laboratorio su “La valorizzazione passa attraverso la conoscenza delle proprie tradizioni”, a cura dell’Associazione Cattolica. Alle 16, si parlerà di “Diritto e partecipazione”. L’associazione Laika interverrà su “Argine_ Azione di rigenerazione giovanile contro le nuove marginalizzazioni”, con le relazioni di Giuseppina Pizzano, consigliere comunale con delega ai Rapporti con le associazioni. Modera Luciano Aletta. Alle 18, proiezione del film “Il presente nel passato”, a cura del Forum Giovani Atripalda- Laika.

Venerdì 6, si parlerà di “Atripalda lungo l’acqua”, con il laboratorio, previsto alle 10, e la passeggiata lungo il fiume Sabato, a cura della Pro Loco Atripaldese + Latitude. Alle 16, conferenza su “Presente e futuro del fiume Sabato”, con gli interventi di Domenico Landi, assessore comunale all’Ambiente, mentre Riccardo Ruggeri e Mara Fathy, con Giuseppe Pavarese, tratteranno il tema “Fuori Volume”. Modera Luciano Aletta. Sabato 7, discussione sull’argomento delle “Contaminazioni”. Alle 16, Antonio Zollo parlerà delle “Memorie di Atripalda”, mentre i poeti Maria Consiglia Alvino, Crescenzo Fabrizio, Monia Gaita ed Antonietta Gnerre esprimeranno le “Emozioni di una valle”. Modera Alessandro Di Blasi. Alle 17, proiezione del cortometraggio “Il barbiere Complottista”. Presenta Matteo Petecca. Alle 18, nella chiesa di Sant’Ippolisto, “Le Danse”. Alla Dogana dei Grani, fino a domenica 29, la mostra grafico-fotografica “Sguardi”.