Si chiude in Irpinia la stagione di Quattro Ristoranti la trasmissione condotta da Alessandro Borghese. Questa sera alle 21.15 su Sky Uno (prima replica alle 23.50) andrà in onda l'ultima puntata della serie registrata proprio nella nostra provincia lo scorso maggio. A contendersi il titolo sono stati i ristoranti Cacciafumo a Montella, Palazzo Vittoli a Castelfranci, Anima a Nusco e Pater Familias a Paternopoli. Location, menu, conto e piatto special i parametri come di consueto presi in considerazione per decretare il vincitore.

Al centro della sfida anche un piatto tipico irpino: la Maccaronara, antico formato di pasta fresca di grano duro preparata con un mattarello particolare da cui prende il nome. Come sempre, al di là della gara, il format è anche l'occasione per un breve spaccato del contesto in cui risiedono i ristoranti concorrenti. E Borghese gioca con il passato ed il presente a bordo del suo furgone, ponendo l'accento sul paesaggio delle verde Irpinia e sul passato fatto anche di leggende secolari e di streghe. Il verdetto? Non è più un mistero: il miglior ristorante d'Irpinia secondo la trasmissione è risultato il Pater Familias di Paternopoli che vede in cucina lo chef Antonio Natale.