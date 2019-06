Lunedì 3 Giugno 2019, 20:49

Caos e paura lungo l'autostrada A16 Napoli – Canosa. Un furgone che trasportava prodotti alimentari, proveniente da Matera e diretto a Somma Vesuviana, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Il fuoco, in poco tempo, ha avvolto il mezzo. Il conducente ha fato appena in tempo a metterso in salto e a lanciare l'allarme. L'episodio è avvenuto nel territorio del comune di Pietradefusi. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. I caschi rossi sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'area. Si sono registrati rallentamenti alla circolazione in direzione del capoluogo campano.