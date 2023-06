Fiamme e paura in via Scandone, va a fuoco attico

Fiamme e paura questa notte in un attico di via Scandone ad Avellino.

L'appartamento all'ultimo piano di un palazzo è andato in fiamme.

È accaduto poco dopo la mezzanotte. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno raggiunto l'abitazione con l'autoscala.

Si sono vissuti momenti di panico fino a quando non sono state completate le operazioni di spegnimento del rogo. Sono intervenuti anche gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino e i sanitari del 118. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. Paura notevole per i residenti.