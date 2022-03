Odore di gasolio dai canali di scolo dell'acqua, paura alle porte di Avellino

Un odore nauseabondo di carburante proveniente dai canali di scolo. Paura e disagi ad Aiello del Sabato alla frazione Sabina, alle porte di Avellino. Diversi residenti in via Stradone hanno lanciato l’allarme. Per qualche giorno è stato avvertito nella zona il forte odore. Gli abitanti spaventati hanno allertato i Carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della locale Stazione per verificare quanto denunciato dalle persone. Sul luogo sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che si sono messi all’opera per scoprire la causa di quella situazione. Si sospetta che qualcuno si sia disfatto del carburante versandolo nei canali di scolo. E ciò, se fosse confermato, determinerebbe gravi rischi di inquinamento del sottosuolo. I carabinieri della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli, hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.