Schianto lungo la strada a scorrimento veloce della Valle Caudina, nel territorio di San Martino. Nell’impatto è rimasto ferito il sindaco di Pietrastornina, Amato Rizzo, che ha riportato un trauma a un ginocchio. Traumi anche per il conducente di un furgone che si è scontrato frontalmente con la vettura del primo cittadino. Immediato l’intervento sul luogo del sinistro delle forze dell’ordine e del 118 per soccorrere i feriti. Da ricostruire la dinamica dell’incidente che solo per una serie di circostanze fortuite non ha fatto registrare un epilogo diverso. Ultimo aggiornamento: 17:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA