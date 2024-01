Sorpreso a rubare gasolio dai serbatoi dei camion utilizzati nel cantiere dell'Alta Velocità. Ma è stato scoperto e arrestato.

È accaduto a Flumeri lungo la variante Manna-Tre Torri.

I mezzi pesanti erano in sosta in un'area di servizio adibita a parcheggio a circa cinquecento metri dal cantiere dell'Alta Velocità ferroviaria.

In manette è finito un 48enne di Caivano che è stato sorpreso in flagranza dai carabinieri ad estrarre il carburante dagli autocarri. Era già riuscito a rubare circa 350 litri di carburante.

Si pensa che l'uomo faccia parte di una banda. Si cercano gli eventuali complici. Altri componenti della gang potrebbero essersi dileguati nelle campagne circostanti, quando si sono accorti dell'arrivo degli uomini dell'Arma. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Flumeri insieme ai colleghi della compagnia di Ariano Irpino. Al 48enne sono stati disposti gli arresti domiciliari. Deve rispondere del reato di furto aggravato. Il raid è avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Sono stati proprio i carabinieri a notare movimenti strani all'interno dell'area di parcheggio, quindi hanno ritenuto opportuno verificare cosa stesse accadendo. Così hanno scoperto il 48enne mentre era intento ad estrarre il carburante dai serbatoi dai mezzi pesanti.

L'uomo aveva già riempito alcune taniche del gasolio asportato dai tir. Il 48enne ha provato a scappare via, abbandonando i contenitori pieni di carburante. Ma il tentativo di fuga è fallito.

È stato del tutto inutile perché è stato subito bloccato dai militari. Le ispezioni nell'area di parcheggio hanno permesso di rinvenire altre taniche di carburante rubato ai tir. I bidoncini erano stati caricati su un'auto.

Dai successivi accertamenti è emerso che la vettura era stata presa a noleggio. Proprio il 48enne di Caivano finito in manette aveva fittato il veicolo nel Napoletano la mattina stessa prima del raid. Si sta verificando sempre più frequentemente che i ladri per eludere i controlli da parte delle forze dell'ordine utilizzino macchine noleggiate per compiere i propri raid.

Spesso grazie a prestanomi o a documenti intestati a immigrati. All'interno dell'abitacolo sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso. Al 48enne, già noto alle forze dell'ordine, dopo gli accertamenti di rito presso la caserma, sono scattate le manette.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L'uomo potrebbe non aver agito da solo. È caccia, dunque, agli altri complici che sarebbero fuggiti via dopo essere stati scoperti dai carabinieri. Si sarebbero dileguati nelle campagne circostanti approfittando del buio della notte.

Il materiale rinvenuto all'interno della macchina è stato sottoposto a sequestro. Sugli attrezzi e nel veicolo verranno effettuati dei rilievi allo scopo di trovare tracce utili per identificare gli eventuali componenti della banda. In tutto, dunque,

I carabinieri sono riusciti a recuperare circa 350 litri di gasolio. Sul cantiere dell'Alta Velocità e su quello per la realizzazione della strada Lioni-Grottaminarda, le forze dell'ordine d'intesa con la Prefettura hanno alzato già da tempo il livello di attenzione.

L'obiettivo è alzare le barriere contro la criminalità comune e quella organizzata. Si tratta di importanti cantieri con investimenti notevoli che fanno gola alla delinquenza.

Le forze dell'ordine portano avanti un attento lavoro di prevenzione con controlli costanti e di intelligence, proprio per scongiurare infiltrazioni della malavita.

E ciò anche in considerazione della vicinanza di questo territorio con altre province.