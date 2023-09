La galleria di Solofra bloccata da un incendio

Brucia un'auto nella galleria Montepergola tra Serino e Solofra, si blocca il traffico, lunga fila di auto agli ingressi in direzione Salerno e Avellino.

Una vettura in transito avrebbe preso fuoco, e il conducente sarebbe riuscito ad uscire dalla vettura in fiamme. Ma molte auto erano in galleria al momento dell'incendio. La galleria composta di due canne è transitabile sui due sensi di marcia in un'unica canna, mentrre sono in corso lavori su quella adiacente nella quale si sono rifugiati gli automobilisti rimasti intrappolati. Non ci sono notizie di feriti.

L'incendio, in corso di risoluzione, sta causando notevoli disagi agli automobilisti. In azione vigili del fuoco e carabinieri, sul posto anche anche un'ambulanza.

I lavori alla galleria sono in corso da tempo e dureranno ancora 4- 5 anni. Si tratta di uno dei più imponenti lavori in corso in Italia da parte dell'Anas, 48 milioni di investimento per rifare le due canne della galleria.