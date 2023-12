Ghemon, una Cosetta così al Teatro d'Europa

Un regalo di Natale speciale e inatteso quello che Ghemon ha voluto fare alla sua terra. Non certo Una cosetta così come il titolo del suo fortunato show che aggiunge un’ulteriore data al Teatro d’Europa di Cesinali il prossimo 27 dicembre. Tagliandi già in vendita online su Ticketone. Pronti, via e metà sala è già piena.

Uno spettacolo misto quello che sta portando in giro Gianluca Picariello con date di grande impatto come quelle al Castello Sforzesco di Milano e sulla spiaggia di Riccione all’alba.

Sempre sold out, Una cosetta così non è un concerto, non è un monologo, non è una stand up comedy, ma alla fine abbraccia tutto questo. Ghemon ha inserito cover di altri artisti e pezzi inediti. Nello show si parla di vita di tutti i gironi, con un taglio ironico, comico, ma anche serio.

La data di Cesinali è stata fortemente voluta da Sometimes Collective. Lo scorso agosto nel comune irpino hanno incassato il successo di pubblico e di critica per il Montpellier Festival conclusasi con un concerto particolarmente riuscito del sorprendente Colombre e del sempreverde Alan Sorrenti.