Cesinali, napoletano trovato con 40 grammi di droga

Un 50enne napoletano preso in Irpinia con 40 grammi di hashish. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale, ha indotto i carabinieri della stazione di Aiello del Sabato ad approfondire le verifiche.

Nel corso della perquisizione il 50enne è stato trovato in possesso di circa mezzo panetto di hashish, nascosto nel giubbino. La successiva perquisizione eseguita presso il suo temporaneo domicilio di Avellino ha consentito di rinvenire, in camera da letto, una modica quantità di analoga sostanza stupefacente.

Alla luce delle evidenze emerse, il 50enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, per un peso complessivo di circa 40 grammi, è stata sottoposta a sequestro.