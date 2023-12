Dagli Usa al 35 mm, in consolle Kenny Carpenter

Una sera con il mito di Kenny Carpenter. Al 35 mm (nel centro commerciale Movieplex di Mercogliano) Umma - in collaborazione con Glance, Mino Fasi e Choice - porta in Irpinia (questa sera dalle 23) uno dei padri della house music, figura simbolo dello Studio 54, la discoteca newyorkese tempio della musica.

Il percorso di Carpenter nasce negli anni '70 quando era tecnico delle luci in club newyorkesi come The Galaxy, The Inferno e The Loft. Negli anni '80 divenne il dj resident dello Studio 54 dove ha lavorato per 20 anni. Oltre che per mixare, era apprezzato anche per i vocals che proponeva, definiti da tutti "spirituali". In seguito fu la volta del Bond's nel pieno centro di Time Square e, ormai famoso, venne ingaggiato per l'apertura del Colosseum a Tel Aviv. È stato il punto di partenza per essere visto ed ascoltato in tutto il mondo anche grazie ai tour della Ministry of Sound ed alle collaborazioni della radio Kiss Fm di Londra.

A riportare alla luce un mondo dimenticato ed un fenomeno che ha caratterizzato l'ultimo decennio del secolo scorso è Felice Terzo. Sarà l'occasione per tutti i nostalgici degli anni '90 di riammagliare i fili con una parentesi musicale ormai perduta che ebbe la sua epopea in città al Kiwi Club di via Colombo ma soprattutto all'East Side di Manocalzati. Sarà un appuntamento sostanzialmente aperto a tutti: ingresso libero con consumazione obbligatoria (con la possibilità di prenotare un tavolo a partire da 25 euro a persona, con un minimo di 4 persone).