Incidente al Rama Beach di Varcaturo: 24enne in prognosi riservata, sequestrato il locale

Giovedì 3 Maggio 2018, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 12:22

È ancora in prognosi riservata il 24enne ferito due sere fa durante la festa del primo maggio al Rama Beach di Varcaturo. Ieri, per stabilire la dinamica dell’incidente, la polizia ha sequestrato il locale che si trova in territorio di Castel Volturno. Sono in corso gli accertamenti che stabiliranno se tutti i parametri di sicurezza sono stati rispettati. Il giovane, C.A., 26enne di San Sebastiano al Vesuvio, è ancora ricoverato a Pinetagrande e ha riportato un trauma cranico e danni alla colonna vertebrale dopo essere stato colpito da una pesante cassa acustica alla testa. Meno gravi i due ragazzi che erano seduti allo stesso tavolo del giovane, lievi ferite con prognosi guaribili in due giorni.Le indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere sono affidate al commissariato di Castel Volturno.