Giro d'Italia in Irpinia: scatta la febbre rosa in vista delle due tappe di maggio

L’Irpinia è in fermento per le due tappe del Giro d’Italia. La provincia vuole mostrare il suo abito più bello per farsi notare lontano dai confini locali e regionali.

Quale occasione migliore, dunque, se non quella delle telecamere e delle macchine fotografiche di oltre duemila giornalisti accreditati per mettere in vetrina le eccellenze.

Ma l’obiettivo è anche quello di animare il territorio in vista della tappa di arrivo Venosa-Lago Laceno (175 chilometri) il 9 maggio e Atripalda-Salerno (171 chilometri) il giorno successivo. In tale ottica, si è tenuto un incontro ieri pomeriggio, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, con i sindaci dei Comuni irpini interessati dal passaggio del Giro d’Italia, per mettere insieme gli eventi da promuovere nel mese di aprile e nei primi giorni di maggio.

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane e il presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Sabino Basso, si sono confrontati con gli amministratori per coordinare le varie iniziative.