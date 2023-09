In giro con spada a tracolla e storditore elettrico, bloccato 33enne

In giro con una katana, un’affilata spada giapponese di oltre mezzo metro, lungo le strade di Monteforte Irpino.

I carabinieri della locale stazione hanno bloccato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre si aggirava in via Acqua delle Noci, con la spada a tracolla.

Un’arma con lama a filo singolo e punta acuminata. Non solo. L’immediata perquisizione personale ha consentito adi rinvenire uno storditore elettrico completo di 6 ricariche per utilizzo a distanza, nonché una bomboletta spray urticante.

Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e il 33enne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per determinare le ragioni del porto di tali oggetti e valutare eventuali reati correlati già compiuti o in programma.