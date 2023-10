Incendio a Pianodardine, brucia fabbrica: chiuse le scuole

Un devastante incendio ha interessato questa notte un'azienda - la Meres - del polo industriale di Pianodardine. Dall'1,30 i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Sono impegnate quattro squadre e diverse autobotti, supportate anche da un'autoscala. Sono intervenute a supporto una squadra dal distaccamento di Mercato San Severino e una autobotte da Nocera, del comando di Salerno.

Sono dunque in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, seguite dal funzionario di guardia e direttamente dal comandante provinciale, Mario Bellizzi. Al momento non si segnalano persone coinvolte. Non si esclude alcuna ipotesi sull'origine del rogo. Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, invita i cittadini a non aprire balconi e finestre e ha ordinato di chiudere le scuole. È in stretto contatto con la prefettura di Avellino.