Incidente sul lavoro alle porte di Avellino. Un operaio di 59 anni ha perso la vita in un cantiere edile a San Michele di Serino. L’uomo è precipitato giù da un’impalcatura. Lo schianto al suolo gli è stato fatale. Inutili i tentativi di soccorso. Sono stati i colleghi ad allertare 118 e forze dell’ordine. Ora si indaga per capire cosa sia successo. Non viene tralasciata alcuna ipotesi. Si pensa anche al malore. Un dramma che ha sconvolto gli altri dipendenti dell’impresa, i familiari e quanti conoscevano il 59enne.

