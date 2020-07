Il giro in Vespa è costato la vita a una persona di Cervinara. Nel pomeriggio la tragedia. Il dramma si è verificato in via Variante. Purtroppo per un 53enne del luogo non c’è stato nulla da fare. L’uomo era in sella a una Vespa che si è scontrata con una Ford Focus. La dinamica del sinistro è ancora tutta da ricostruire. Ci stanno lavorando le forze dell’ordine che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Sotto choc la persona alla guida dell’auto. È stata raccolta anche la sua versione dei fatti. Sul posto un’ambulanza del 118. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne.

