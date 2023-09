Inflazione, Federconsumatori: «Necessari provvedimenti urgenti ed efficaci per sostenere le famiglie»

L’Istat rileva un rallentamento, quasi impercettibile, dell’inflazione a settembre: il tasso si attesta al 5,3%, con un aumento del +0,2% su base mensile. Il carrello della spesa si attesta, invece, al +8,3%. Con l’inflazione a questi livelli le ricadute per ogni famiglia, in termini annui, sono pari ad un aggravio di 1.579,40 euro. «Cifre insostenibili per molte famiglie - afferma Michele Fulvio Casarano, presidente Federconsumatori Avellino - costrette a un numero sempre maggiore di rinunce e sacrifici, a partire dalla riduzione di consumi di carne e pesce e dal ricorso sempre più assiduo ai discount, senza trovare, nemmeno li, prezzi accessibili. A tutto ciò si aggiungono gli aumenti sul fronte dell’energia, solo ieri l’Arera ha aggiornato le tariffe per i clienti sul mercato tutelato che, nel prossimo trimestre, subiranno aumenti del +18,6%».

«Appare evidente come, di fronte a una situazione così allarmante, aggravata anche dai prezzi dei carburanti elevatissimi e dalla continua corsa al rialzo dei tassi dei mutui, il trimestre anti-inflazione si configuri sempre di più come un’operazione di facciata, che purtroppo non sarà sufficiente per dare respiro alle famiglie e nuova spinta alla domanda interna».

«Anche le aree periferiche e meno sviluppate subiscono, drammaticamente, il peso dell’inflazione l’aumento dei prezzi di prima necessità e con il caro mutui ed energetici la situazione è tesa e complessa anche in Irpinia.

Sono tanti gli artigiani, pensionati, lavoratori e precari che si rivolgono ai nostri sportelli ai quali diventa impossibile dare risposte e non ci resta che ascoltarli come uno sportello psicologico più che di consumatori” Afferma Michele Fulvio Casarano, Presidente Federconsumatori Avellino».

Secondo Federconsumatori, è necessario ed urgente, come chiediamo da tempo, che il Governo si impegni per: Attivare seri e tempestivi monitoraggi dei prezzi attraverso Comitati di sorveglianza costituiti territorialmente, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori e sotto il coordinamento di Mr. Prezzi, per contrastare prontamente ogni fenomeno speculativo; Rendere strutturale l’alleggerimento del peso del fisco e del cuneo fiscale sui redditi fissi, con la detassazione di stipendi e pensioni, il sostegno ai rinnovi contrattuali e la giusta perequazione delle pensioni al costo della vita; Rimodulare l’Iva sui generi di largo consumo (con un risparmio di oltre 531,57 euro annui a famiglia con la nostra proposta); Mettere in atto l’attesa e improrogabile riforma delle accise e degli oneri di sistema sui beni energetici e carburanti; Prorogare il mercato tutelato di un tempo congruo a risolvere ogni criticità e a tutelare i cittadini da aumenti improponibili in questa fase; Disporre una revisione generale delle aliquote IVA sui beni e sui servizi che potrebbe portare, secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori a un risparmio di 531,57 euro annui a famiglia; Ampliare le misure di sostegno a favore delle famiglie che non riescono a sostenere le rate dei mutui a tasso variabile.

«Sono solo alcune delle misure fondamentali che è necessario avviare con urgenza. Le risorse per farlo vanno ricercate attraverso una seria azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, nell’introduzione di una tassazione strutturale progressiva sugli extraprofitti delle imprese (dal settore energetico a quello farmaceutico, solo per citarne alcuni) e nell’incremento di forme di tassazione sulle transazioni finanziarie».