Assalto con l'esplosivo allo sportello bancomat delle Poste italiane di Casalbore. Il raid nel corso della notte. In corso di quantificazione il bottino. Lo sportello è fatto saltare con un ordigno. Avviate le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda per le verifiche del caso e per la messa in sicurezza della struttura. È il secondo episodio in Irpinia nel giro di pochi giorni. La scorsa settimana è stato preso di mira il bancomat di Calitri.

