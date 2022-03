Deposito di auto e mezzi agricoli rubati scoperto in Irpinia, due denunce

Un deposito di auto rubate è stato scoperto in Irpinia dai carabinieri. A Carife, i militari della Stazione di Castel Baronia, insieme ai colleghi delle Stazioni di Flumeri e Zungoli, hanno eseguito l’operazione che ha portato alla scoperta dei veicoli.

Le indagini hanno permesso di acquisire elementi a carico di un 43enne della Baronia e di una 46enne proprietaria del fondo dove sono stati rinvenuti veicoli e mezzi agricoli oggetto di furto o di dubbia provenienza, alcuni sprovvisti di targhe o dotati di identificativi riconducibili ad altri veicoli.

Sono stati sequestrati 4 furgoni, 4 autovetture e 4 mezzi agricoli, sulla cui provenienza sono in corso approfonditi accertamenti, anche allo scopo di individuare i proprietari legittimi e per acclarare l’eventuale utilizzo in occasione della commissione di altri reati. Entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per concorso in ricettazione e riciclaggio.