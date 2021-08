Irpinia nella morsa degli incendi: in fiamme boschi e macchia mediterranea

Da due giorni l’Irpinia è nella morsa degli incendi. Anche oggi è stata una giornata di gran lavoro per la Protezione civile regionale, il Genio civile di Avellino – coordinati dalla dirigente Claudia Campobasso - e i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo.

Diversi i fronti. In fiamme i boschi in località Stratola a Montella e Cassano Irpino. Roghi anche a Montefalcione. Oltre quaranta gli interventi riguardanti macchia mediterranea, sterpaglie e boscaglia in tutta la provincia tra domenica e oggi da parte dei vigili del fuoco. Tra i più importanti quello a Manocalzati in località Gissara, dove sono andati a fuoco circa tremila metri di macchia mediterranea a ridosso di abitazioni e della Statale Ofantina. Sono state necessarie due squadre della centrale operativa del comando provinciale che hanno lavorato per più di due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.