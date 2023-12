Gli tolgono il ruolo di titolare, lancia molotov contro l'auto del team manager

Lancia una bottiglia molotov contro l’auto del dirigente della sua squadra di calcio perché gli impedisce di scendere in campo. Le indagini degli agenti di polizia del commissariato di Lauro, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli, hanno permesso di fare piena luce sulla vicenda e di denunciare un giovane di Moschiano, all’epoca dei fatti minorenne.

E’ indagato in stato di libertà, in concorso, per il reato di incendio doloso per aver provocato il danneggiamento della Mercedes.

L’episodio è avvenuto a Lauro. Secondo quanto ricostruito, a seguito di denuncia sporta dal proprietario dell’autovettura, il giovane, tra l’altro atleta della locale squadra, mosso da profondo rancore nei confronti dei vertici della società sportiva, scaturito dal fatto di aver perso il ruolo da titolare in squadra e relegato in più circostanze a stare in panchina, avrebbe compiuto l’insano gesto, cercando di bruciare con una bottiglia incendiaria l’auto del team manager e solo il caso ha evitato che il veicolo andasse completamente distrutto.

L’ordigno costruito artigianalmente con uno stoppino imbevuto di liquido infiammabile, dopo il lancio è rimbalzato sul tetto dell’auto per poi cadere nelle vicinanze dell’auto. Questo ha evitato che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. All’identificazione del giovane si è giunti attraverso la visione delle immagini di telecamere installate nella zona.