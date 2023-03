Avellino in festa per i 95 anni di Liliana Palumbo

Compie 95 anni Liliana Palumbo, la professoressa di ginnastica di Avellino per antonomasia. «La Ginnastica il più grande amore della mia vita», ama ripetere. Nata ad Avellino il 21 marzo del 1928 dal cavaliere Enrico Palumbo e la signora Teresa Scelza.

Ancora oggi vive nella casa paterna con la sorella Irma, una donna splendida che le è vicina con abnegazione ed affetto immenso. Sono due sorelle diversissime, ma inseparabili.

Liliana ha sempre lo stesso slancio, dedizione ed amore di quanto ha cominciato la sua attività non solo di insegnante di educazione fisica ma anche di pioniera della ginnastica ritmica in Italia.

E’ stata delegata provinciale Coni, per la ginnastica ritmica ed ad Avellino si sono tenuti i primi campionati italiani. Ha partecipato alla sua prima gara a soli 12 anni ed a 20 anni, dopo essere stata contattata dalla Federazione Nazionale di Roma, si è allenata a Montecatini per dieci anni consecutivi, in un gruppo internazionale di ritmica artistica, con atlete tedesche e giapponesi.



Nell’86 preparò le ginnaste che precedettero l’amichevole Italia-Germania e Bearzot si complimentò. E ancora oggi alla palestra Freedom dirige gli allenamenti delle ultracinquantenni con piglio e con amore, come fa da una vita.