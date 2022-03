«L'obiettivo di rompere l'isolamento delle zone interne è vicino. Con il completamento della Lioni-Grottaminarda, che collega trasversalmente il Cilento da Contursi a Termoli e il terminal Air che si pone come snodo funzionale alla Stazione Irpinia dell'alta capacità ferroviaria stiamo dotando le zone interne della Campania di infrastrutture strategiche per il loro rilancio».

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che stamattina ha inaugurato l'autostazione di Grottaminarda dell'Air, la società del trasporto pubblico locale interamente partecipata dalla regione. Per l'occasione è stata anche presentata la nuova livrea dei bus di Air Campania. «Una dotazione di bus prodotti in Irpinia - ha sottolineato De Luca - che è anche una risposta ad un'altra azienda - la IIA di Flumeri - che era entrata in crisi».