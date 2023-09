Aiuta una donna in arresto cardiocircolatorio in strada e con una efficace manovra di primo soccorso le salva la vita sotto lo sguardo attonito di decine di passanti.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nella centralissima via Carducci ad Avellino.

L’eroe per caso, che non ci ha pensato su due volte a prestare soccorso alla donna in difficoltà, una 64enne di Avellino, è un avvocato di 43 anni, Giacomo Sorrentino, originario di Mugnano del Cardinale ma da anni residente in città.

L’uomo stava percorrendo la strada con la sua auto quando ha visto una signora, che camminava lentamente con le sue buste della spesa, accasciarsi di botto al suolo.

Quando ha capito che solo il suo intervento avrebbe potuto salvarle la vita, il professionista ha bloccato l’auto in strada e si è precipitato a prestarle soccorso.

Sono stati attimi concitati. Intorno, si è subito formato un capannello di gente.

Giacomo Sorrentino, che era a conoscenza delle manovre da effettuare in presenza di una persona in arresto cardiaco, ha allontanato i presenti ed ha cominciato ad effettuare il massaggio.

Per tutti. il tempo è rimasto sospeso. Il sospiro di sollievo è stato tirato solo quando la 64enne ha cominciato a tossire e respirare di nuovo.

In quel momento, l’avvocato ha compreso di aver compiuto un gesto eroico.

Schivo, incredulo, per diversi minuti l’uomo è rimasto con lo sguardo fisso nel vuoto, ripensando a quegli interminabili secondi ma soprattutto, a quell’attimo in cui ha preso la decisione di arrestare la marcia dell’auto e di fare l’unica cosa che poteva fare: prestare aiuto.

Sul posto, quando ormai la donna aveva ripreso i sensi, sono arrivate due ambulanze ed una pattuglia della polizia municipale.

«Quell’uomo è un eroe, merita un encomio» è il commento unanime delle persone che hanno assistito a quanto accaduto.

«Tutto si è consumato in un attimo - ricorda la titolare di un esercizio commerciale della zona -. Ho visto la donna cadere e quell’angelo precipitarsi su di lei. Ha avuto la prontezza dimetterla supina e poi con una grande determinazione le ha praticato il massaggio. Ha avuto, oltre a un grande coraggio, anche tanta forza fisica. Alla fine era sfinito anche lui».

Giacomo Sorrentino è rimasto ad assistere la donna fino a quando non è stata assicurata sulla lettiga dell’ambulanza e trasportata, poi, presso il pronto soccorso del «Moscati», dove è giunta in codice arancio. Passata la paura per le sorti della donna, che non corre pericolo di vita, l’attenzione dei presenti è stata tutta per il gesto dell’avvocato Sorrentino.

«Cittadini così vanno solo elogiati - è il pensiero di chi ha assistito alla scena - : sarebbe bello se il sindaco Festa lo convocasse e lo ringraziasse pubblicamente per ciò che ha fatto».

Il salvatore, ancora provato fisicamente ed emotivamente dalla sua giornata particolare, si è poi allontanato, quasi intimidito da quell’attenzione che sentiva intorno a sé. Un clamore scaturito da un gesto, il non essersi voltato dall’altro lato ed aver tirato dritto, che si è rivelato di una forza straordinaria: un intreccio di destini in un pomeriggio di inizio autunno.