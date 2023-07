Maxirissa in un locale di Montoro, sei uomini denunciati

Maxirissa in un locale di Montoro. Coinvolte diverse persone.

I carabinieri della locale Stazione hanno fato scattare la denuncia per rissa per sei uomini.

La furibonda lite è divampata dopo un alterco scaturito per motivi in corso di accertamento. Grazie all’attività sviluppata dai Carabinieri, condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio nonché dalla visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, si è giunti all’identificazione dei sei uomini (cinque del posto e uno di Solofra) che non hanno riportato gravi lesioni.

Alla luce delle evidenze emerse, per i sei di età compresa tra i 18 e i 55 anni è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso accertamenti per l’identificazione di eventuali altre persone che avrebbero preso parte alla rissa.