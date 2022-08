Minaccia la convivente con pistola e coltello, arrestato 21enne

Minaccia la convivente con coltello e pistola, un giovane foggiano è finito in manette. I Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno tratto in arresto un 21enne di Foggia per atti persecutori.

A seguito di una segnalazione giunta al 112 i militari sono intervenuti presso l’abitazione dove era in corso una lita tra un uomo e una donna. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno identificato il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe minacciato con un coltello a serramanico e una pistola (risultata essere una pistola giocattolo) la sua convivente. Le armi sono state sottoposte a sequestro e il 21enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino.