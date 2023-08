Monte Terminio, salvati 26 scout bloccati in cima: una ragazzina recuperata dall'elicottero

Salvati 26 scout sul monte Terminio. Si erano persi durante un'escursione. Si è fortunatamente concluso positivamente a tarda notte l'intervento di ricerca e soccorso del gruppo di scout.

I 26 ragazzi erano partiti in mattinata dal comune di Serino per raggiungere l’altopiano di Verteglia passando per il monte Terminio quando, poco sotto la cima, si sono ritrovati in difficoltà avendo difatti smarrito il sentiero. Non riuscendo più proseguire, a ridosso di alcune ripide pareti, stremati e senza più acqua, hanno contattato il gestore del rifugio dove avrebbero dovuto pernottare. Quest’ultimo dopo aver ribadito ai ragazzi di non muoversi ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania il quale ha poi diramato l’allarme ai colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi e ai carabinieri.

Sul posto si sono portate una squadra del Cnsas e una del Sagf che hanno ritrovato e rifocillato i ragazzi con acqua e qualche snack per poi accompagnarli verso valle; tuttavia una di loro arrivata in cima, fortemente provata dallo sforzo fisico, ha accusato un lieve malore.

Dopo averle prestato le prime cure la ragazza non è stata comunque in grado di proseguire con la lunga discesa e per tanto con il sopraggiungere del buio i tecnici del Cnsas hanno deciso di allertare l’Aeronautica Militare per richiedere il supporto di un velivolo per il trasporto della scout. La ragazza è stata quindi imbarcata a bordo dell’elicottero mediante verricello assieme ad un elisoccorritore e trasportata giù a valle dove è stata affidata all’equipaggio dell’ambulanza 118. Qui dopo un ulteriore controllo sanitario è stato deciso il trasporto in ospedale.

Nel frattempo gli altri scout sono stati condotti giu sul sentiero brecciato dalle squadre Cnsas e Sagf, per poi essere trasportati a valle con quad e fuoristrada del Cnsas ed infine al rifugio dei Candraloni, nel territorio comunale di Montella dove hanno passato la notte. A cooperare alle operazioni i carabinieri del comando compagnia di Solofra e Montella. È inoltre intervenuta la Protezione Civile di Montella che ha consentito un più rapido spostamento degli scout.