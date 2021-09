Montefredane, rifiuti in fiamme nell'azienda di smaltimento

Un incendio è divampato all'interno di un’azienda irpina che si occupa della gestione e dello smaltimento di rifiuti. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti a Montefredane in via Nazionale. Le fiamme che hanno interessato solo una parte di rifiuti nel piazzale della struttura. Il fuoco è stato spente dalle due squadre dei caschi rossi. I pompieri hanno anche messo in sicurezza l'intera zona. Non si sono registrate persone coinvolte. Sono stati informati i carabinieri. Ma è quasi certa l'origine accidentale del rogo.