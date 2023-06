Montoro: schianto tra auto, ragazza e anziano in ospedale

Ancora un incidente stradale in Irpinia. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Montoro alla frazione Piazza Di Pandola, in via Rio Secco, per il sinistro che ha visto coinvolto due auto. Nel violento impatto i rispettivi conducenti, una ragazza di 23 anni ed un uomo di 77, sono dunque rimasti feriti. Sono stati affidati ai sanitari del 118 che hanno disposto l’immediato trasporto al Moscati di Avellino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.