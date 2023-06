La pop art di Marì in mostra a Catania

Le ex ciminiere di Catania sprigionano l’energia del Festival Internazionale del Fumetto, del gioco e della Pop art.

Una speciale sezione dell’evento, tra i più attesi e rilevanti nel panorama artistico e culturale del Mezzogiorno, è dedicata alle mostre.

Tra i 40 artisti partecipanti dal catalogo Pitturiamo, selezionati in tutta Italia, è presente Marì, pseudonimo dell’irpina Antonella Gensale, moglie del patron dell'Avellino calcio Angelo D'Agostino, alla quale è toccato il privilegio di esporre dal vivo le opere oltre che in videoinstallazioni.

Lo stand, curato dal critico d’arte Anna Soricaro, è collocato nel padiglione numero 156 al primo piano.

"Gattopardo - Il volo dei pesci - Michelangelo nei tempi fluidi di Lonarda - Lacrime di una Lumaca in volo - Insetti al duello e We are what we eat” sono i titoli delle sei opere presenti a Catania. Con esse Marì attraversa l’uomo e la natura, la fiaba e la realtà, narrando di progresso, consumismo e di quel bivio che porterà il mondo a scegliere in che direzione andare. Impressioni esistenziali che l’artista condividerà con le migliaia di persone che, fino a domenica, attraverseranno le sale dell’Etna Comics.

La prossima settimana sarà palazzo Ximenes, a Firenze, ad ospitare altri dipinti di Marì.

Un appuntamento prestigioso che svelerà le ultime recensioni di critica e quotazioni dell’arte.