Mugnano del Cardinale, picchia l'anziana madre per prendersi la pensione: arrestato 55enne

Da tempo maltrattava l'anziana madre costringendola ad angherie di ogni tipo non esitando a schiaffeggiarla per farsi consegnare i soldi della pensione. L'ennesima aggressione tra le mura domestiche è costata l'arresto ad un 55enne di Mugnano del Cardinale, per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Una pattuglia dei carabinieri, in seguito ad una segnalazione al 112, è intervenuta presso l'abitazione mentre l'aggressione era ancora in corso. I militari sono stati anche aggrediti dall'uomo, già noto alle forze dell'Ordine ma sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Su disposizione della Procura di Avellino è stato arrestato e trasferito in carcere ad Avellino in attesa di convalida.