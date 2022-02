Neve sull'Irpinia, disagi sulle strade e alberi abbattuti

Neve abbondante su tutta l’Irpinia, con disagi conseguenti sulle strade della città e della provincia. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino hanno effettuato una trentina di interventi riguardanti soprattutto auto bloccate nella neve e la caduta di alberi e rami sulla carreggiata e sui fili elettrici.

Le criticità maggiori si sono registrate sull'altopiano del Laceno, dove molte autovetture sono rimaste bloccate. Rami caduti sono stati rimossi a Montemiletto, ad Avellino in via Palatucci, nei pressi del Cimitero, al parco delle rimembranze e alla frazione Picarelli. Circolazione limitata per alcune ore ai mezzi pesanti lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. La situazione sulla tratta è tornata alla normalità. Controlli affidati alla Polizia Stradale di Avellino, agli ordini del vicequestore Alfredo Petriccione.